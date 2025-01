Mit einer neuen Parteiführung und einem bekannten Spitzenkandidaten ziehen die Grünen in den Wahlkampf. (Archivbild von November 2024) (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Zum Auftakt ihrer Tour reisen Kanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Habeck sowie Außenministerin Baerbock an. Co-Parteichef Banaszek benannte als Ziele der Partei, den Alltag bezahlbarer zu machen, den Klima- und Naturschutz voranzubringen und die Wirtschaft zu stärken. Den Entwurf ihres Wahlprogramms mit dem Titel "Zusammen wachsen" wollen die Grünen bei einem Sonderparteitag Ende Januar in Berlin beschließen. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar.

