Europawahl am 9. Juni

Es müsse darum gehen, demokratische Mehrheiten zu sichern, sagte Parteichefin Lang zum Auftakt einer deutschlandweiten Wahlkampf-Tour in Berlin. In den kommenden Wochen wollen Spitzenkandidaten, Parteiführung sowie prominente Minister an mehr als dreißig Orten hierzulande auftreten. Vizekanzler Habeck sprach von einer Richtungsentscheidung. Gerade die sicherheitspolitischen Bedingungen hätten sich fundamental verändert und die Nationalstaaten brauchten Verbündete. Eine solche Allianz sei mit der Europäische Union bereits geschmiedet worden.

Bei der Europawahl 2019 hatten die Grünen als zweitstärkste Kraft in Deutschland 20,5 Prozent der Stimmen bekommen.

13.05.2024