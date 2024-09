Ein Plakat der Grünen (Symbolbild) (dpa/picture alliance/Ralf Hirschberger)

Das Treffen steht unter dem Motto "Mehr Muteinander". Die Partei sieht angesichts des Erstarkens der AfD die Demokratie in Gefahr und will ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Spitzenkandidat Raschke warf Ministerpräsident Woidke von der SPD vor, in der Asylpolitik Rechtsaußen-Positionen zu stärken. Der Kompass der Sozialdemokraten sei nach dem Messerangriff von Solingen völlig verrutscht, betonte Raschke.

In Brandenburg regieren derzeit SPD, CDU und Grüne. Die Grünen lagen in Umfragen zuletzt bei rund fünf Prozent. Die Landtagswahl findet am 22. September statt.

