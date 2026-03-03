Bündnis 90/Die Grünen planen Parteireform. (Michael Matthey/dpa)

Er soll die bisherige Funktion des "Politischen Geschäftsführers" ersetzen, der bisher anders als in anderen Parteien vor allem in die Partei hinein und nicht nach außen wirkt. Mit der vorgesehenen Reform will der Vorstand zudem die Antragsverfahren für Bundesparteitage an die inzwischen stark gewachsene Mitgliederzahl anpassen. Über die erforderlichen Satzungsänderungen müssen die rund 180.000 Mitglieder im Juni entscheiden. Dazu startet nach den Beschlüssen der Parteigremien ab heute eine Diskussionsphase in den Orts- und Kreisverbänden. Mit den Plänen will die Parteispitze eine Angleichung an die Struktur der meisten anderen Parteien vornehmen.

