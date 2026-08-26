Hitzeschutz-Debatte

Grüne Umweltminister fordern Klimaanpassung im Grundgesetz. (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Zuvor hatte auch die Grünen-Vorsitzende Brantner die Bundesregierung zu mehr Maßnahmen beim Hitzeschutz aufgefordert. Damit unterstützen die Grünen den Vorschlag mehrerer SPD-Minister. Brantner warf der Bundesregierung außerdem vor, zu spät zu reagieren. Sie sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, man wisse seit Jahren, dass die Klimakrise Handeln erfordere.

Ein stärkerer Schutz vor Hitze war heute auch Thema bei der Kabinettsklausur auf auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Das Treffen ging am Mittag zu Ende. Zur Stunde werden die Ergebnisse vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.