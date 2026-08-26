Hitzeschutz-Debatte
Grüne Umweltminister sprechen sich für Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe aus

Umweltminister aus sechs Bundesländern haben sich in einem Brief an das Kabinett dafür ausgesprochen, Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz aufzunehmen. Alle Unterzeichner sind Mitglieder der Grünen. Die CDU lehnt den Vorschlag weiterhin ab.

    Alter Mann mit Rollator schützt sich vor der Sonne und Hitze mit einem großen Sonnenschirm in Berlin.
    Grüne Umweltminister fordern Klimaanpassung im Grundgesetz. (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)
    Zuvor hatte auch die Grünen-Vorsitzende Brantner die Bundesregierung zu mehr Maßnahmen beim Hitzeschutz aufgefordert. Damit unterstützen die Grünen den Vorschlag mehrerer SPD-Minister. Brantner warf der Bundesregierung außerdem vor, zu spät zu reagieren. Sie sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, man wisse seit Jahren, dass die Klimakrise Handeln erfordere.
    Die CDU lehnt den Vorschlag der Gemeinschaftsaufgabe ab. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, sagte im Deutschlandfunk, eine solche Regelung würde keine Probleme lösen .
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.