Baden-Württemberg
Grüne und CDU einigen sich auf Koalition

Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.

    Stuttgart: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) geben im Haus der Katholischen Kirche ein Statement.
    Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) (Archivbild) (dpa / Marijan Murat)
    Das erklärten Grünen-Verhandlungsführer Özdemir und CDU-Landeschef Hagel in Stuttgart. In einer Woche sollen die Vorhaben auf Parteitagen besprochen werden. Özdemir soll am 13. Mai im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Hagel soll den Posten des Innenministers übernehmen.
    Die Grünen um Spitzenkandidat Özdemir hatten die Landtagswahl knapp vor der CDU von Parteichef Hagel gewonnen. Nach Sondierungsgesprächen nahmen beide Parteien Mitte April Koalitionsverhandlungen auf.
    Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.