Baden-Württemberg

Das erklärten Grünen-Verhandlungsführer Özdemir und CDU-Landeschef Hagel in Stuttgart. In einer Woche sollen die Vorhaben auf Parteitagen besprochen werden. Özdemir soll am 13. Mai im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Hagel soll den Posten des Innenministers übernehmen.
Die Grünen um Spitzenkandidat Özdemir hatten die Landtagswahl knapp vor der CDU von Parteichef Hagel gewonnen. Nach Sondierungsgesprächen nahmen beide Parteien Mitte April Koalitionsverhandlungen auf.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.