Cem Özdemir (r, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) nehmen in der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an der Präsentation des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU teil. (Bernd Weißbrod / dpa)

Die Grünen treffen sich zu ihrem Landesparteitag in Stuttgart, die CDU tagt in Korntal-Münchingen. Der designierte Ministerpräsident Özdemir von den Grünen und der CDU-Vorsitzende Hagel hatten das Papier am Mittwoch vorgestellt, das die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft in den Mittelpunkt rückt.

Der neue Landtag kommt am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, am Mittwoch soll dann Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Grünen hatten die Landtagswahl vom 8. März knapp vor der CDU gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.