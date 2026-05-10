Baden-Württemberg

Zuvor hatten die Landesverbände beider Parteien am Samstag das ausgehandelte Papier gebilligt. Der neue Landtag kommt morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am Mittwoch soll dann Grünen-Spitzenkandidat Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Er tritt damit die Nachfolge seines Parteikollegen Kretschmann an.
Mit Özdemir an der Spitze gewannen die Grünen die Landtagswahl Anfang März knapp vor der CDU. Im Parlament kommen beide Parteien auf jeweils 56 Sitze. In der Opposition sind außerdem die AfD und die SPD vertreten.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.