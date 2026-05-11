Baden-Württemberg

Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne, r.) und sein künftiger Stellvertreter Manuel Hagel (CDU) mit dem Koalitionsvertrag (Bernd Weißbrod/dpa)

Die beiden Parteien regieren bereits seit 2016 gemeinsam. Der Vertrag beinhaltet unter anderem das Ziel, dass das Bundesland bis 2040 klimaneutral wird, fünf Jahre früher als der Bund. Unternehmensgründungen sollen künftig innerhalb von zwei Tagen möglich sein. Schüsseltechnologien sollen gezielt gefördert und die Bürokratie abgebaut werden.

Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate. Am Mittwoch soll der Grünen-Politiker Özdemir vom Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.