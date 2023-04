Luftverkehr

Ein Frachtflugzeug startet vom Flughafen Leipzig/Halle. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Menge sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man wolle ein Nachtflugverbot an stadtnahen Flughäfen von 22 bis sechs Uhr. Das Fliegen mit Privat- und Firmenjets gehöre ohnehin zu den ganz großen Klima-Ungerechtigkeiten. Der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Lenkert, meinte, in der Umgebung von Flughäfen litten zehntausende Menschen unter dem Lärm. Er verlangte zudem, Kurzstreckenflüge über Strecken von weniger als 500 Kilometern zu verbieten. Davon wären auch die meisten Privatjets betroffen.

Der Betreiber des Flughafens Schiphol in Amsterdam hatte am Dienstag mitgeteilt, von 2025 an keine Privat- und Nachtflüge mehr zuzulassen. Er begründete dies mit dem Umwelt- und dem Lärmschutz.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.