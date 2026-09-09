Newsblog zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin der Grünen (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

„Es ist absurd anzunehmen, dass wir mit der rechtsextremen AfD Gespräche über die Zukunft unseres Landes führen werden“, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Sziborra-Seidlitz der Deutschen Presse-Agentur. Auch die SPD hat das von der AfD unterbreitete Gesprächsangebot ausgeschlagen. Nach der Landtagswahl deutet sich damit eine schwierige Regierungsbildung an: Die AfD wurde zwar mit Abstand stärkste Kraft, verfehlte jedoch die absolute Mehrheit. Vor der Wahl hatten alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Dennoch will die AfD alle im Landtag vertretenen Parteien zu Sondierungsgesprächen einladen.

+++ Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schweitzer plädiert dafür, die Idee einer sogenannten Expertenregierung in Sachsen-Anhalt in Erwägung zu ziehen.

Eine von allen anderen Fraktionen getragene Expertenregierung könnte das Szenario eines AfD-Ministerpräsidenten abwenden, sagte der frühere rheinland-pfälzische Regierungschef der Zeitung "Rheinpfalz". Das Wahlergebnis dürfe nicht zu einer Schockstarre führen. Nach dem Erfolg der AfD hatte das BSW erneut die Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten ins Gespräch gebracht. Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen äußerten sich grundsätzlich gesprächsbereit.

+++ Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, hat zu Beginn der Generaldebatte im Bundestag den Sieg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt proklamiert.

Schwarz-rot sei vorbei, die Menschen wollten einen Politikwechsel, sagte Weidel in ihrer Rede. Die CDU sei pulverisiert worden. Sie griff die Finanzpolitik der Bundesregierung an und warf ihr eine beispiellose Schuldenpolitik vor. Die Staatsfinanzen seien zerrüttet.

Merz konterte, die AfD sei eine destruktive Kraft. Er warf der Partei vor, Deutschland durch ihre Nähe zu Moskau zu schaden. Der Kanzler sicherte der Ukraine Unterstützung zu. Weiter betonte er, die Menschen in Deutschland wollten vor äußeren und inneren Bedrohungen geschützt werden. Dazu brauche es eine starke Wirtschaft. Die Bundesregierung sei hier auf dem richtigen Weg. Es brauche aber weitere Reformen.

+++ Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Wiese, hat die Reaktion von US-Präsident Trump auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt zurückgewiesen.

Diese Einmischung gehe nicht, sagte Wiese in Berlin. Bundeskanzler Merz müsse bei seinem nächsten Treffen mit Trump "Tacheles" reden. Der Bundeskanzler habe aus seiner Perspektive einen guten Draht zum US-Präsidenten. Deshalb erwarte er, dass das Thema bei der nächsten Begegnung auf den Tisch komme, sagte Wiese. Die Bundesregierung könne sich das nicht gefallen lassen.

Trump hatte in der Nacht auf seiner Online-Plattform der AfD zum Wahlsieg gratuliert. Zudem schrieb er, die Wähler seien die schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften leid, die Deutschland so sehr ‌geschadet hätten. Er setzte die Abkürzung MGGA gefolgt von drei Ausrufezeichen in seinen Text. In Anspielung an die sogenannte Maga-Bewegung ("Make America Great Again") dürfte das für "Make Germany Great Again" stehen.

+++ Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Frei hat sich nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zur Reformpolitik der Bundesregierung bekannt.

+++ Sachsen-Anhalts scheidende Regierung verzichtet nach dem Wahlsieg der AfD auf den turnusgemäßen Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Oktober.

Der geschäftsführende Regierungschef Schulze begründete dies in einem Schreiben an den MPK-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, ⁠Schnieder, mit der unsicheren Regierungsbildung in Magdeburg. Dies wurde dem Deutschlandfunk bestätigt. Die AfD ‌ist im Parlament stärkste Kraft, braucht aber einen Partner für eine Mehrheit. Die BSW-Fraktionsführung in Sachsen-Anhalt kritisierte Schulze für dessen Plan. Dieser habe die Wahl verloren und versuche jetzt offenbar, seinem Nachfolger Gestaltungsmöglichkeiten zu nehmen, hieß es. Das BSW warf Schulze ein fragwürdiges Demokratieverständnis vor.

Regierungschef Schulze von der CDU bleibt bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zunächst im Amt. Am Nachmittag wählte ihn die CDU-Fraktion zu ihrem neuen Vorsitzenden.

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Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.