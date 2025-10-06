Die deutsche Stahlindustrie steht unter Druck. (Alexandra Gerlach)

Wenn Europa kein Leitmarkt für grünen Stahl werde, verliere man nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch technologische Souveränität, sagte Banaszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um industrielle Stärke, Versorgungssicherheit und soziale Stabilität. Deshalb brauche man Buy-European-Regeln, wie sie die SPD vorschlage. Linken-Chefin Schwerdtner verlangte von den Stahlkonzernen im Gegenzug eine Jobgarantie für die Beschäftigten.

In einem Konzept zum Schutz der Stahlindustrie, das das SPD-Präsidium heute beschließen soll, spricht sich die Partei mit Blick auf ausländische Dumping-Konkurrenz und die weltpolitische Lage unter anderem für Buy-European-Regeln aus.

