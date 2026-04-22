Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Hintergrund ist eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen an das Bundesverkehrsministerium zur geplanten Sanierung der Bahnstrecke zwischen Obertraubling und Passau. Das Ministerium von CDU-Politiker Schnieder habe die Informationen verweigert, heißt es. Zur Begründung hieß es, durch die Offenlegung würde ein Sicherheitsrisiko entstehen, das gezielte Sabotage und Angriffe auf die Infrastruktur ermögliche.
Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexperte Gastel warf dem Verkehrsministerium vor, damit die Kontrollfunktion des Bundestages zu untergraben. Zudem seien die meisten der verweigerten Informationen nicht sicherheitsrelevant, sondern offen im Internet zugänglich.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.