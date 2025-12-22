Krankenkassen-Zusatzbeiträge

Die Finanzmisere der gesetzlichen Krankenversicherung lasse sich nur mit Strukturreformen beheben, wie einer Begrenzung der Arzneimittelpreise und einem Abbau von Über- und Fehlversorgung. Auch die Oppositionsparteien AfD und Die Linke forderten grundlegende Reformen. Wobei die AfD einen Schwerpunkt auf den Abbau von Bürokratie zur Reduzierung der Verwaltungskosten setzt, und Die Linke auf eine solidarische Gesundheitsversicherung drängt, ohne Beitragsbemessungsgrenze und mit der Einbeziehung aller Einkommensarten, um Reichere stärker an die Verantwortung zu nehmen.
Mindestens zwei der großen gesetzlichen Krankenkassen, die TK und die DAK, hatten angekündigt, ihre Zusatzbeiträge im neuen Jahr anzuheben. Das vergangene Woche vom Bundestag verabschiedete Sparpaket sei unzureichend, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.