Bundeslandwirtschaftsminister Rainer sagte beim traditionellen Auftaktrundgang, die Messe sei 'ein Erfolgsrezept' als Leistungsschau der Branche. Es gehe auch darum zu zeigen, dass es keinen Widerspruch zwischen ländlichen und urbanen Regionen gebe. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner betonte, gute und gesunde Ernährung spiele eine große Rolle in Deutschland.
Auf der Messe zeigen rund 1.600 Aussteller Agrar-Erzeugnisse aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.