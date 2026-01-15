Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche in der Messe Berlin. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Rund 1.600 Aussteller zeigen Agrar-Erzeugnisse aus den deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Nachdem im vergangenen Jahr in der Tierhalle aufgrund der damals um sich greifenden Maul- und Klauenseuche nur Rinder-Attrappen zu sehen waren, stehen in den Ställen dieses Mal wieder echte Kühe und Schafe. Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

Zum Eröffnungsrundgang werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Rainer und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erwartet. Kommende Woche ist zudem ein Besuch von Bundeskanzler Merz geplant.

Bei der Eröffnungsfeier am Abend hatte Bundespräsident Steinmeier die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft hervorgehoben. Zugleich verteidigte das von vielen Landwirten kritisierte Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen brauche man neue Allianzen und neue Partner, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.