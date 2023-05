Erneuerbare Energien

Grüne wollen Geothermie in Deutschland vorantreiben. (IMAGO / Anja Cord)

Der Landesverband der Partei in Baden-Württemberg verständigte sich auf ein Positionspapier. Das Verfahren könne verlässlich klimaneutrale Wärme liefern und damit die Wärmegewinnung aus Kohlekraftwerken ersetzen, heißt es. Ähnlich wie bei der Windkraft müssten auch Projekte der Tiefengeothermie deutlich schneller genehmigt werden. Bei der Norddeutschen Geothermietagung in Hannover hatte Niedersachsen Energieminister Meyer, ebenfalls Grüne, gestern erklärt, es biete sich die Möglichkeit, erneuerbare Wärme aus einer umweltfreundlichen und nahezu unerschöpflichen Energiequelle zu gewinnen. Der Geothermie-Ausbau in Niedersachsen legte den Angaben zufolge deutlich zu. Im vergangenen Jahr wurden rund 2.700 Anlagen und damit 18 Prozent mehr als im Vorjahr installiert.

Bei dem Verfahren wird nach Erdwärme gebohrt, um diese zur Strom- oder Wärmeerzeugung zu nutzen. Nach Überzeugung der Bergbehörde bietet sich die Region am Oberrhein dafür besonders an. Dort befindet sich heißes Wasser bereits in vergleichsweise geringen Tiefen. Ab etwa zwei Kilometern unter der Erdoberfläche hat das Wasser schon eine Temperatur von bis zu 100 Grad Celsius.

