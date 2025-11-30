"Die 50 reichsten Milliardäre emittieren im Schnitt in nur 90 Minuten mehr CO2 als ein durchschnittlicher Mensch im ganzen Leben." (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

In einem beim Bundesparteitag in Hannover verabschiedeten Antrag heißt es, mit Privatjets schädigten Superreiche das Klima. Mit ihrem Luxus trügen sie in besonderem Maße zur Zerstörung der Erde bei. Die 50 reichsten Milliardäre emittieren im Schnitt in nur 90 Minuten mehr CO2 als ein durchschnittlicher Mensch im ganzen Leben. Deutschland soll deshalb nach dem Willen der Grünen einer Initiative mehrerer Staaten beitreten, die sich für eine Extra-Abgabe auf Luxus-Flugreisen einsetzen. Dazu gehören Frankreich, Spanien, Kenia und Barbados.

Schwerpunkt des Parteitags am Abend sind außenpolitische Themen, vor allem die Lage im Nahen Osten. Kontroverse Debatten werden über Forderungen nach mehr Kritik an Israel und der Anerkennung eines Palästinenserstaates erwartet.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.