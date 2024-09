Die Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour und Ricarda Lang (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Vorsitzende Lang kündigte an, man müsse verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, um sich aus dem negativen Trend herauszukämpfen. Der Vorsitzende Nouripour erklärte, die Grünen müssten wieder näher an die Lebensrealität der Menschen heranrücken.

Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt meinte im Deutschlandfunk, man müsse Stadt und Land gemeinsam denken und Antworten für alle haben. Außerdem rief sie dazu auf, den Menschen Angst vor Veränderungen zu nehmen und Veränderungen stärker mit Sicherheit zu verbinden.

Die Grünen scheiterten in Brandenburg an der Fünf-Prozent-Hürde und gehören dem Landtag in Potsdam künftig nicht mehr an. Auch bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen hatte die Partei Verluste erzielt.

