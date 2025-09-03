Wertegeleitete Außenpolitik

Zwischen den Demokratien der Welt sollten starke Allianzen gebildet werden, um Ländern wie China, Russland oder auch Nordkorea etwas entgegenzusetzen, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Demokratien stünden für Freiheit und Menschenrechte. Diese Prinzipien müssten in einer wertegeleiteten Außenpolitik verteidigt werden. Es müsse zudem immer wieder die Kraft aufgebracht werden, Konflikte anzusprechen. Andernfalls würde man die Welt Autokraten und Diktatoren wie Xi, Putin oder Kim Jong Un überlassen, meinte Nouripour.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.