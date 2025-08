Der Grünen-Co-Vorsitzende Felix Banaszak. (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Das kündigte der Grünen-Vorsitzende Banaszak im ARD-Sommerinterview an. Er sagte, alle Bundestagsabgeordneten der Fraktion seien aufgerufen, ihre Wahlkreisarbeit auch im Osten zu absolvieren. Er werde beispielsweise ein Regionalbüro in Brandenburg an der Havel eröffnen, erklärte Banaszak, dessen Wahlkreis in Duisburg ist. Er fügte hinzu, bei den anstehenden Landtagswahlen, unter anderem in Sachsen-Anhalt, gehe es für die Grünen nicht darum, 20 Prozent zu erreichen. Es gehe darum, überhaupt wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Auf Grünen-Politiker in Ostdeutschland gibt es zunehmend gewaltsame Angriffe. Vor Kurzem hatten sich Kommunalpolitiker in Thüringen an die Parteispitze gewandt: In ihrem Schreiben beklagten sie, es sei gefährlich geworden, Mitglied der Grünen im ländlichen Thüringen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.