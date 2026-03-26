Klimaschutzprogramm der Regierung

Felix Banaszak, Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Es werde behauptet, dass man beim Klimaschutz ambitionierter werden wolle, während gleichzeitig durch das geänderte Gebäudeenergiegesetz die Menschen zu neuen Öl- und Gasheizungen gedrängt würden. Die Pläne von Union und SPD seien eine Verfehlung der Klimaziele mit Ansage, meinte der Grünen-Chef

Acht Milliarden Euro zusätzlich geplant

Das Bundeskabinett hatte das neue Klimaschutzprogramm gestern beschlossen . In den kommenden vier Jahren sollen zusätzlich acht Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, etwa für die langfristige Fortführung des Deutschlandtickets und eine neue Förderung von Elektroautos. Eine zentrale Maßnahme ist der Ausbau von Windkraftanlagen an Land.

Deutschland hatte sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken. Umweltschutzorganisationen kritisierten die Pläne.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.