Nach Genehmigung durch Behörde

Banaszak sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mit jedem Bohrloch im Wattenmeer schreibe die Regierung ihre Kapitulationserklärung beim Klimaschutz fort. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hatte am Montag einen Antrag des niederländischen Konzerns One-Dyas für die Bohrungen nahe dem Wattenmeer genehmigt und auf das öffentliche Interesse an einer sicheren Energieversorgung verwiesen.

Banaszak kommentierte, das Projekt werde nicht zur Versorgungssicherheit beitragen und zerstöre die Natur. Das Wattenmeer sei Lebensraum für Schweinswale, Robben und Zugvögel. Der Grünen-Chef erklärte sich solidarisch mit einem Protestcamp der Deutschen Umwelthilfe und der Bewegung "Fridays for Future" auf Borkum.

