Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Sie sagte den Stuttgarter Nachrichten, wer Kinder im Teenageralter oder auch jünger habe, wisse, dass da etwas außer Kontrolle geraten sei. Social Media mache Kinder süchtig. Davor müssten sie geschützt werden.

Brantner führte aus, es müsse nun darum gehen, kluge und umsetzbare Wege zu finden, eine Altersgrenze nicht nur zu beschließen, sondern auch in der Praxis umzusetzen. Noch besser wäre es, die Anbieter zu zwingen, nur suchtfreie Algorithmen einzusetzen, so die Grünen-Vorsitzende.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.