Wettbewerb mit China

Es gebe einen Rückstand in den Bereichen Batterie, autonomes Fahren und Digitalisierung, sagte Brantner dem Medienportal Politico. Der Staat müsse den deutschen Konzernen bei der Aufholjagd helfen.
Die SPD warnt davor, vom sogenannten Verbrennerverbot auf EU-Ebene im Jahr 2035 abzurücken. Dies gefährde die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, betonte SPD-Fraktionsvize Zorn.
Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, das Verbrennerverbot in seiner jetzigen Form aufzuheben. Bundeskanzler Merz sagte zur Eröffnung der Automobilmesse IAA in München, es seien mehr Flexibilität und weniger Verbote nötig.
