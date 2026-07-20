Nach Spahns Rücktritt

Die Grünen-Ko-Vorsitzende Franziska Brantner (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Sie sagte im ARD-Fernsehen, der Bundeskanzler habe nun die Chance, sich im Kabinett zu befreien - Zitat - "von allen, die handwerkliche Schwächen haben und von jenen, die ideologisch verbohrt sind". Merz selbst hatte im ZDF einen Personalumbau in der Bundesregierung nicht ausgeschlossen. Mit Blick auf Spahns Rücktritt sagte der Kanzler, dies könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung des Kabinetts nachzudenken. Merz verwies zugleich aber darauf, dass man hier im Konjunktiv spreche. Zudem kündigte er an, bald eine Nachfolge für den Posten des Fraktionschefs vorzuschlagen.

Am Montag beraten führende Vertreter der Union über das weitere Vorgehen. Neben dem Präsidium der CDU trifft sich auch der Vorstand der Bundestagsfraktion unter Vorsitz von Interimschef Hoffmann von der CSU.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.