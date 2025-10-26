Oppositions-Arbeit
Grünen-Chefin Brantner wirft Merz Führungsschwäche vor - "Schwarz-Rot so zerstritten wie die Ampel"

Die Grünen-Bundesvorsitzende Brantner hat den Spitzen von Union und SPD Führungsschwäche vorgeworfen. Auf dem Parteitag des Thüringer Landesverbandes nannte sie als Beispiele anhaltende Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition etwa um Themen wie Wehrdienst, Bürgergeld und Haushaltspolitik.

    Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)
    Die Debatten zeigten, dass CDU, CSU und SPD nach nicht einmal einem Jahr gemeinsamer Regierungszeit schon zerstrittener seien als die zuvor regierende Ampel-Koalition am Ende der vergangenen Legislaturperiode. In Anspielung auf den Amtsvorgänger erklärte Brantner wörtlich: "Merz ist Kanzler und er scholzt".
    So handele der CDU-Vorsitzende deutlich zu zögerlich, etwa bei der von ihm in seiner Zeit als Oppositionsführer immer wieder geforderten Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.
