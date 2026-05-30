Da komme man gar nicht voran. Man müsse die Sozialpartner zusammenbringen und schauen, dass es am Ende gerecht zugehe. Die Grünen-Politikerin zeigte sich offen für weitere Finanzierungsmöglichkeiten der gesetzlichen Rentenversicherung, etwa durch eine kapitalgedeckte Komponente durch Aktien oder die Einbeziehung von Abgeordneten und Beamten.
In der Pflege sieht Brantner ein Ungleichgewicht zwischen privaten und gesetzlichen Versicherungen. Dort brauche man eine Art Risikoausgleich, meinte sie. Bei der Krankenversicherung gehe es hingegen darum, die Ausgaben wirklich zu verringern.
Das Interview der Woche läuft immer Sonntags um 11:05 Uhr im Deutschlandfunk. Hier können Sie das Interview mit Franziska Brantner bereits hören.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.