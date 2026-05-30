Interview der Woche

Grünen-Co-Vorsitzende Brantner wirbt für "Gesamtpaket" bei Sozialreformen - Einzelvorschläge "unverantwortlich"

In der Debatte über Reformen der Sozialversicherung hat die Grünen-Co-Vorsitzende Brantner für ein Gesamtpaket geworben. Sie finde es unverantwortlich, dass aus der Regierung heraus jeden Tag ein neuer Vorschlag komme und dadurch die Bevölkerung verunsichert werde, sagte Brantner im Interview der Woche des Deutschlandfunks.