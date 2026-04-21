Iran-Krieg

Hannah Neumann (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Europäischen Parlaments (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Wichtig sei, dass es für die Passage in Zukunft eine Verlässlichkeit gebe, sagte die Vorsitzende der Iran-Delegation des Europaparlaments im Deutschlandfunk . Schließlich gehe es nicht nur um die Straße von Hormus, sondern um das Grundkonzept der freien Schifffahrt weltweit, von dem unsere Weltwirtschaft abhänge.

Neumann begrüßte die jüngsten Bemühungen der EU und einiger Golfstaaten, die Vereinten Nationen mit ins Gespräch über die aktuell blockierte Meerenge zu bringen. Dadurch müsse man sich nicht auf ein ausschließlich von den USA mit dem Iran geschlossenes Abkommen verlassen. Sobald eine Einigung zustande gekommen sei, müssten sich dann aber alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen fragen, wie sie dazu beitragen könnten, die Sicherheit in der Straße von Hormus langfristig zu garantieren.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.