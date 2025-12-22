Ukraine-Krieg

Grünen-Europaabgeordnete Reintke: Noch keine Bereitschaft in Moskau zu Waffenruhe erkennbar

Die Grünen-Europaabgeordnete Reintke sieht beim russischen Staatschef Putin derzeit noch keine Bereitschaft zu einer Waffenruhe in der Ukraine. Der Krieg könnte sehr schnell vorbei sein, wenn es in Moskau wirklich eine Offenheit dafür gäbe, sagte sie im Deutschlandfunk.