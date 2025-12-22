Eine solche Offenheit sehe man derzeit noch nicht. Von den Europäern wünsche sie sich, dass sie viel geeinter aufträten, betonte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament im Deutschlandfunk. Sie habe zum Teil immer noch nicht den Eindruck, dass die Europäer eine klare Perspektive dafür hätten, wie man mit Moskau umgehen müsse. Reintke verwies darauf, dass es zuletzt weiter Uneinigkeit über die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsgelder zugunsten der Ukraine gegeben hatte.
Nach dreitägigen Beratungen in Miami in Florida hatten der US-Sondergesandte Witkoff, der ukrainische Unterhändler Umerow und der russische Abgesandte Dmitrijew von - wie es hieß - "produktiven und konstruktiven" Gesprächen berichtet. Ergebnisse gab es nicht.
