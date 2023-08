Wohnungspolitik

Vor allem bezahlbare Wohnungen fehlen in Deutschland. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Man warte nun seit eineinhalb Jahren auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags in Sachen bezahlbare Mieten, sagte die Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie forderte die Verlängerung der Mietpreisbremse und eine Regulierung von Indexmietverträgen. Ähnlich hatte sich am Wochenende die SPD-Bundestagsfraktion positioniert. In einem Maßnahmenkatalog für mehr Mieterschutz heißt es unter anderem, dass Mieten in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt nur um maximal sechs Prozent innerhalb von drei Jahren angehoben werden sollten. Bisher gilt grundsätzlich eine Grenze von 20 Prozent und in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt von 15 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.