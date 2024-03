Drogenpolitik

Man sei in sehr konstruktiven Gesprächen mit den Ländern, sagte die frühere Ärztin der dpa. Eine Anrufung des Vermittlungsausschusses würde den Blockierern in die Hände spielen. Sie hoffe sehr, dass die Entkriminalisierung ab Anfang April endlich Wirklichkeit werde. Das Gesetz könne nicht alle Probleme lösen, sei aber der überfällige Paradigmenwechsel für mehr Kinder- und Jugendschutz. Zuvor hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD erklärt, dass sie nicht vom Scheitern des Gesetzes ausgehe.

Die Teillegalisierung steht unter anderem bei Politikern von CDU und CSU, bei Polizeivertretern und Medizinern in der Kritik - teilweise grundsätzlich, teilweise wegen einzelner Regelungen. Zuletzt hatten aber auch mehr als 40 Drogen- und Suchtexperten in einem offenen Brief an den Bundesrat dafür geworben, das Cannabis-Gesetz nicht zu verzögern.