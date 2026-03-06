Cem Özdemir, Grünen-Politiker (imago / Alexander Gonschior )

Wenn eine gute Idee von jemanden komme, der etwa bei der CDU sei, werde sie deshalb nicht falsch, sagte Özdemir im ZDF. Nicht jeder Vorstoß, der aus seiner eigenen Partei stamme, müsse immer richtig sein. Für einen Ministerpräsidenten solle das Landesinteresse im Zentrum stehen, betonte Özedmir.

Die Grünen liegen in Umfragen derzeit etwa gleichauf mit der CDU bei 28 Prozent. Dazu erklärte sein Gegenkandidat, der Christdemokrat Hagel, ebenfalls im ZDF, für ihn zähle nur das Wahlergebnis am Sonntag. Mit Blick auf die gestiegenen Spritpreise sprach sich Hagel für die von Bundeswirtschaftsministerin Reiche angekündigte Prüfung durch das Bundeskartellamt aus. Es dürfe nicht sein, dass sich Multikonzerne mit diesem Leid die Taschen voll machten zulasten der Menschen in Baden-Württemberg.

