Grünen-Kanzlerkandidat Habeck stellt Zukunftsagenda vor. (Hannes P. Albert/dpa)

Habeck sagte in Berlin, bislang seien im Wahlkampf die wichtigen Zukunftsthemen Klimaschutz, Bildung und wirtschaftliche Entwicklung kaum diskutiert worden. Der Grünen-Politiker verwies darauf, dass die Erderwärmung von Experten als das wichtigste Sicherheitsthema der nächsten Jahre angesehen werde. Den anderen Parteien warf er vor, Ziele anzukündigen, aber nicht dafür arbeiten zu wollen. Es gehe darum, die soziale Frage in Deutschland mit einem günstigen Zugang zu erneuerbaren Energien zu verbinden.

In der Wirtschaftspolitik warb Habeck unter anderem dafür, mehr in die Innovationskraft zu investieren. Zudem müsse der Bürokratieabbau in einer künftigen Regierung zur Chefsache gemacht werden. Habeck versprach außerdem eine Bekämpfung des Investitionsstaus an den Schulen. Die Antwort darauf sei der von den Grünen vorgeschlagene Deutschlandfonds.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.