Christin Furtenbacher hat ihren Rücktritt als Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen angekündigt. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Sie war erst am Samstag bei den Landesvorstandswahlen mit einem knappen Ergebnis im Amt bestätigt worden. Lediglich 57 Prozent der Delegierten stimmten im zweiten Wahlgang für Furtenbacher. Sie könne den Landesverband unter diesen Bedingungen nicht durch den Bundestagswahlkampf führen, erklärte die Politikerin zur Begründung ihres Rückzugs. Neben Furtenbacher waren auch die anderen bisherigen Mitglieder der Parteispitze im Amt bestätigt worden.

Bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September waren die Grünen nur auf 5,1 Prozent der Stimmen gekommen. Damit schaffte die bisherige Regierungspartei den Einzug in den Landtag nur knapp.

