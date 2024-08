Das Logo der Grünen (dpa/picture alliance/Ralf Hirschberger)

Die Zeitung berichtet über ein entsprechende Papier, in dem Spitzenpolitiker der Partei 15 Maßnahmen auflisten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Eine zentrale Forderung ist dabei, das Arbeitsverbot für Geflüchtete abzuschaffen. Es sei absurd, dass Menschen, die in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung oder Bedrohung ihres Lebens suchten, hierzulande nicht arbeiten dürften, heißt es in dem Papier.

Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatten sich bereits im Juli bei ihren Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2025 darauf geeinigt, die bürokratischen Hürden für die Arbeitsaufnahme von Ausländern zu senken.

