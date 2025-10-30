Antrittsbesuch in der Türkei

Der Grünenpolitiker Lucks fordert von Kanzler Merz mehr EInsatz für demokratische Kräfte in der Türkei. (picture alliance / photothek / Felix Zahn)

Auch Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte Merz aufgefordert, Missstände anzusprechen.

Ukraine, Gaza, Migration und Verteidigung auf der Agenda

Die Türkei nimmt zurzeit geopolitisch eine wichtige Rolle ein, beispielsweise bei den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, aber auch bei der Flüchtlingspolitik der EU. In den Gesprächen in der Hauptstadt Ankara dürfte es vor allem um diese Themen gehen. Innenpolitisch agiert Erdogan autokratisch. Mehrere Oppositionspolitiker wie der abgesetzte Istanbuler Oberbürgermeister Imamoglu sitzen in Haft.

Ein Thema des Gesprächs zwischen Merz und Erdogan dürfte auch die Verteidigungspolitik sein. Ankara strebt unter anderem die Einbindung in das EU-Aufrüstungs-Projekt "Security Action for Europe" an. Dafür sollen insgesamt bis zu 150 Milliarden Euro in Form von zinsgünstigen Krediten bereitgestellt werden.

