Fücks sagte im Deutschlandfunk , Merz Äußerung, die Grünen als "Hauptgegner" zu bezeichnen, sei billig und strategisch kontraproduktiv. Die politische Realität in Deutschland sehe so aus, dass es derzeit in vier Bundesländern eine schwarz-grüne Koalition gebe. Diese arbeiteten auf Landesebene recht konstruktiv zusammen.