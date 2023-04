Der Grünen-Politiker Gehring. (imago-images / Future Image / Jean MW)

Die Freien Demokraten bauten damit auf Sand, sagte er den Funke-Medien. Zudem führten sie die Menschen bewusst in die Irre, wenn sie in naher Zukunft eine stabile Energieversorgung durch Kernfusion versprächen. Alle, die sich in der Wissenschaft mit der Materie auskennen würden, hielten eine schnelle Verfügbarkeit für unrealistisch. Die entscheidenden Jahre für die Klimarettung und die Energiewende seien aber jetzt. Die Forderung nach Technologieoffenheit dürfe kein Freifahrtschein für Heilsversprechen sein.

Die FDP-Delegierten hatten auf ihrem dreitägigen Treffen einen Leitantrag verabschiedet, der unter anderem weitere Forschung an der Kernenergie verlangt. Bayern kündigte unterdessen an, einen Forschungsreaktor zur Kernfusion zu bauen. Wissenschaftsminister Blume von der CSU sprach von vielversprechenden Inititativen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.