Baerbock in China

In der Ampelkoalition gebe es verschiedene Debatten darüber, wie groß die Abhängigkeit von der Volksrepublik in Politik und Wirtschaft sein dürfe, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Grüne und FDP plädierten in diesem Zusammenhang für mehr Eigenständigkeit, während in Teilen der SPD und im Kanzleramt die Meinung vorherrsche, es werde "alles schon nicht so schlimm kommen". Man dürfe in Bezug auf China jedoch nicht die Fehler wiederholen, die man in den Beziehungen zu Russland gemacht habe. Hofreiter verwies darauf, dass Bundesaußenministerin Baerbock das Bestreben für mehr Distanz unterstütze. Sie werde bei ihrem Besuch in China entsprechende Worte finden.