Die Demokratie sei in der ukrainischen Gesellschaft stark verankert, sagte Hofreiter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach einem Besuch in der Ukraine. Viele Menschen wünschten sich daher, dass man der Ukraine bei der Korruption mehr auf die Finger schaue. Es sei eindrucksvoll gewesen, wie stark die Zivilgesellschaft den Versuch von Präsident Selenskyj abgewehrt habe, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und der Antikorruptionsermittlungen einzuschränken. Deutschland müsse beim Thema Korruption hart sein. Am Ende gehe es um das Überleben der ukrainischen Demokratie, erklärte Hofreiter.

