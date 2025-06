Der Grünen-Politiker Omid Nouripour wurde 1975 in Teheran geboren. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Der in Teheran geborene Politiker sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht sicher, dass eine Ausweitung des Konflikts und eine Beteiligung der USA automatisch zum Ende des Atomprogramms und des iranischen Staatsterrors führten. Das Regime in Teheran habe in den letzten Jahren vieles aufbauen können und stehe nun mit dem Rücken zur Wand. Iranischer Terror als Mittel des Widerstands würde als erstes die europäischen Länder treffen, warnte Nouripour. Er äußerte zugleich Verständnis für die Sorgen Israels vor einem iranischen Atomschlag.

