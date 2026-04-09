Naher Osten

Deutschland müsse dabei mehr Engagement zeigen und gemeinsam mit den europäischen Partnern einen Plan erarbeiten, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Deutschland und Europa hätten in der Region strategische Interessen. Europa könne vor allem im Libanon dabei helfen, dass die Situation nicht völlig aus dem Ruder laufe. Die Lage dort sei dramatisch, mahnte Nouripour. Es sei zwar richtig, dass die pro-iranische Hisbollah nach wie vor eine Bedrohung für Israel sei. Trotzdem müsse man versuchen, Israel zu einer Einstellung seiner Angriffe zu bewegen. Die Welt brauche dort eine Atempause, um die Möglichkeit für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahen Osten zu schaffen.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.