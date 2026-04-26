Mögliche Mangellage

Grünen-Politiker Omid Nouripour (Grüne) (picture alliance / dpa / Daniel Vogl)

Nouripour sagte im ARD-Fernsehen, Deutschland agiere in dieser Krise zu langsam. Es brauche deutsche und europäische Initiativen sowie Gespräche mit anderen betroffenen Ländern, die zur weltweiten Versorgung mit Kerosin den Austausch suchten. Der Grünen-Politiker betonte, es sei nicht hilfreich, dass das Bundeskabinett die Realität leugne. Nouripour bezog sich damit auch auf Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche. Die CDU-Politikerin hatte in dieser Woche bekräftigt, dass die Versorgung mit Kerosin in Deutschland gesichert sei. Zuletzt räumte sie jedoch ein, der Markt sei angespannt.

Die Internationale Energieagentur hatte zuvor vor einem unmittelbar bevorstehenden Kerosinmangel gewarnt. Der Krieg der USA und Israels mit dem Iran wirkt sich auf Handelswege für Öl und Gas aus.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.