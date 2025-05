Im kommenden Jahr will Cem Özdemier als Spitzenkanidat der Grünen in Baden-Württemberg antreten und Ministerpräsident werden (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Dazu kam am Vormittag ein Parteitag in Heidenheim zusammen. Özdemir soll für die Grünen die Nachfolge von Ministerpräsident Kretschmann sichern, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Im Wahlkampf wird der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister auf CDU-Spitzenkandidat Hagel treffen, der bereits am vergangenen Wochenende von seiner Partei zum Spitzenkandidaten gekürt worden war. In Umfragen liegen die Grünen derzeit hinter der CDU.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.