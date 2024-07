Der Kompromiss der Regierung für den Staatshaushalt 2025 sieht einen kleineren Wehretat vor, als von Verteidungsminister Boris Pistorius (SPD) gefordert. (picture alliance / photothek / Florian Gärtner)

Zwar sei der Kompromiss der Koalition eine ordentliche Arbeitsgrundlage für die Haushaltsverhandlungen im Parlament, sagte Schäfer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Aber es werde wesentliche Änderungen geben, insbesondere in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Müller, zeigte sich der Zeitung zufolge zu Umschichtungen zugunsten der Verteidigung bereit. Der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Faber, hob hingegen hervor, das Budget sei im Gegensatz zu den meisten anderen Ministerien immerhin gestiegen. Der FDP-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen", wenn man das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und weitere Investitionen in die Truppe zusammenrechne, lande man bei 140 Milliarden Euro. Der Kompromiss der Koalitionsspitzen für den Staatshaushalt 2025 sieht einen kleineren Wehretat vor, als von Verteidungsminister Pistorius gefordert. Der CDU-Politiker Kiesewetter erneuerte seine Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Diese zeigten, dass die vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende nicht wirklich in dessen Überlegungen angekommen sei.

