Schutz vor Cyberattacken

Nur so könne sichergestellt werden, dass es keine Wettbewerbsverzerrung gebe zwischen Unternehmen, die viel Geld in den Schutz ihrer Computernetze investierten, und jenen, die solche Kosten scheuten.

Mit Blick auf die jüngsten Zwischenfälle mit Drohnen im Luftraum europäischer Staaten sagte von Notz , er habe keine Zweifel, dass der Kreml in Moskau dafür verantwortlich sei. Man dürfe sich nicht daran gewöhnen, sondern müsse sich eingestehen, dass man sich in einer hybriden Auseinandersetzung mit Russland befinde.

