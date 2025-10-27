Verschobene China-Reise

Sie halte das Verhalten Pekings für eine Methode zum Austesten, ob Deutschland Spieler oder Spielball sei. Die Verschiebung der Reise auf unbestimmte Zeit werde in Peking so verstanden, dass man sich mit Deutschland nicht alles erlauben könne. Brugger hätte den Außenminister auf seiner Reise begleiten sollen.
Wadephul wollte bei seinem Besuch unter anderem über die Handelspolitik und Chinas Rolle im Ukraine-Krieg sprechen; die Regierung in Peking hatte entsprechende Gesprächstermine zuletzt aber nicht bestätigt. Grund sind möglicherweise kritische Äußerungen des CDU-Politikers über das Land: Er hatte sich zuletzt unter anderem gegen chinesische Drohungen gewandt, den Status quo in der Meerenge zu Taiwan einseitig zu verändern.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.