Nach Gewalttat von München

Mit Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und jetzt München erfolgten in kurzen Abständen schreckliche Angriffe auf die offene Gesellschaft, sagte Kaddor im Deutschlandfunk . Es stehe außer Frage, dass die Politik mit aller Härte darauf reagieren müsse. Es sei aber falsch, den Menschen zu suggerieren, dass derartige Taten aufhörten, wenn man nur im großen Stil abschiebe. Vielmehr müsse die Politik dafür Sorge tragen, dass sich die Menschen in Deutschland besser integrieren könnten. So könne es nicht sein, dass Integrationskurse wegen mangelnder Finanzierung nicht flächendeckend angeboten werden könnten, erklärte Kaddor.